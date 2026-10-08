В Старой Купавне обновляют электроснабжение и кровлю дома на улице Чкалова

Подрядная организация начала подготовку к замене общедомовой системы электроснабжения в доме № 8 на улице Чкалова в Старой Купавне. Одновременно завершается капитальный ремонт кровли, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В дом № 8 на улице Чкалова в Старой Купавне завезли материалы для замены общедомовой системы электроснабжения. Рабочие приступили к монтажу освещения в подвале. Подрядчик установит современные кабельные линии, автоматические выключатели и устройства защитного отключения. Обновление системы позволит повысить надежность подачи электроэнергии, снизить риск аварий и обеспечить стабильную работу бытовых приборов.

Параллельно завершается капитальный ремонт кровли. Основной объем работ выполнен, сейчас специалисты обеспечивают герметичность и долговечность покрытия. Обновленная крыша защитит дом от осадков и протечек, а также улучшит теплоизоляцию в осенне-зимний период.

Работы проводят в рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области. Жители ждут их завершения, чтобы оценить результат. В администрации Богородского округа отметили, что капитальный ремонт ведется на постоянной основе и направлен на повышение качества жизни людей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что жители оставляют положительные отзывы, особенно если дом отремонтирован при комплексном подходе. По этой теме важен диалог с людьми.

«Следующая тема в продолжение темы управляющих компаний — это работа фонда капитального ремонта. Сегодня будет доклад о программе в целом, о подходах, нюансах. Мы видим и положительные отклики жителей тогда, когда, особенно, дом отремонтирован при комплексном подходе — это, значит, кровля, это, значит, фундамент, сети и желательно фасад. Понятно, что все-таки большинство домов мы ремонтируем фрагментарно, меняя самое насущное, самое необходимое: где-то это кровля, где-то — внутренние коммуникации», — сказал Воробьев.