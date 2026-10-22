В Старой Купавне обновили кровлю, фасад и плиты покрытия дома на Октябрьской

Капитальный ремонт дома № 20 на улице Октябрьской в Старой Купавне завершили по региональной программе. Работы затронули кровлю, фасад и плиты покрытия, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Многоквартирный дом № 20 на улице Октябрьской в Старой Купавне отремонтировали по региональной программе капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области.

Рабочие заменили плиты покрытия, восстановив несущую способность перекрытий. На плоской кровле восстановили уклоны и водоотводящие системы. Это обеспечит отвод осадков и предотвратит застой воды на поверхности.

На кирпичном фасаде восстановили поврежденные участки кладки и герметизировали уязвимые узлы. Эти работы повысят теплоизоляцию дома и защитят стены от промерзания и влаги. Комплексный ремонт призван предотвратить протечки, разрушение конструктивных элементов и потери тепла.

Работы выполнили с соблюдением строительных норм и требований. Их качество контролировали специалисты технического надзора. После ремонта дом стал надежнее и приобрел более привлекательный внешний вид.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что жители оставляют положительные отзывы, особенно если дом отремонтирован при комплексном подходе. По этой теме важен диалог с людьми.

«Следующая тема в продолжение темы управляющих компаний — это работа фонда капитального ремонта. Сегодня будет доклад о программе в целом, о подходах, нюансах. Мы видим и положительные отклики жителей тогда, когда, особенно, дом отремонтирован при комплексном подходе — это, значит, кровля, это, значит, фундамент, сети и желательно фасад. Понятно, что все-таки большинство домов мы ремонтируем фрагментарно, меняя самое насущное, самое необходимое: где-то это кровля, где-то — внутренние коммуникации», — сказал Воробьев.