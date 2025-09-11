В спортшколе «Феникс» города Ликино-Дулево начался капремонт

сегодня в 13:20

В спортивной школе «Феникс», расположенной в городе Ликино-Дулево Орехово-Зуевского округа, начались демонтажные работы в рамках капитального ремонта. После них будет дана окончательная оценка состоянию всех систем, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Год назад мы решили побороться за включение спортивной школы „Феникс“ в г. Ликино-Дулево в программу капитального ремонта. Благодарю губернатора Подмосковья Андрея Воробьева за поддержку проекта и включение спортобъекта в государственную программу и Народную программу партии „Единая Россия“», — сообщил депутат Государственной Думы Геннадий Панин.

Основное здание спортивной школы 1969 года постройки, здание бассейна — 1985. На протяжении всей жизни школы проводили косметический ремонт, латали протечки, поддерживая порядок «хозяйским способом». Но время берет свое. Инженерные коммуникации полностью исчерпали свой ресурс, текла кровля.

Спортшколу ждет капитальное обновление на фундаментальном уровне: поменяют все, что скрыто от глаз, но является жизненно важным для нормальной работы учреждения.

«Провели рабочую встречу с генеральным директором компании-подрядчика и руководителем проекта. Перед стартом строительных работ обсудили координацию действий и согласование организационных вопросов», — добавил Геннадий Панин.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.