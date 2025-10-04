В Совфеде опровергли информацию о возможном изъятии пустующих квартир

Председатель комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко заявил, что власти не будут изымать у собственников квартиры, признанные пустующими, сообщает ТАСС .

Ранее сенаторы Андрей Шевченко, Олег Голов, Денис Гусев, Сахамин Афанасьев, а также депутат Госдумы Александр Якубовский внесли на рассмотрение законопроект, согласно которому предлагается прописать в Жилищном кодексе РФ критерии «пустующего помещения» в многоквартирных домах на Крайнем Севере. При этом СМИ сообщали, что у россиян начнут конфисковать пустующие квартиры.

«Во-первых, у граждан не будут изымать квартиры. Замечу, что решение о признании жилья пустующим будет приниматься комиссией, которая будет создаваться органом местного самоуправления в определенном им же порядке», — сказал Шевченко.

Он подчеркнул, что права арендаторов и владельцев пустующих квартир в многоэтажках будут строго защищены в соответствии с нормами Жилищного кодекса, как это происходит при признании дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

По словам сенатора, нормы законопроекта будут распространяться на пустующие площади в многоквартирных домах, находящихся в районах Крайнего Севера и аналогичных территориях. Владельцы квартир уезжают в другие регионы и перестают за ними следить, но муниципалитеты продолжают обеспечивать дома ресурсами.

Шевченко добавил, что из-за малой заселенности многоэтажки и низких показателей использования ресурсов во внутридомовых системах происходит перемерзание систем тепло-, водоснабжения, водоотведения. Кроме того, в пустующие квартиры могут пробираться злоумышленники, что создает опасность для проживающих в доме граждан.

