В состав Лобни вошло еще 130 гектаров земли

В течение года глава муниципалитета Анна Кротова совместно с администрацией округа вела работу по корректировке границ. Данный вопрос неоднократно выносился на обсуждение в правительство Московской области. В итоге в состав территории городского округа Лобня включено более 130 гектаров земли.

Планируется развивать инвестиционный потенциал присоединенной территории в микрорайоне Восточный, благодаря чему увеличатся налоговые поступления в местный бюджет. Включение в состав города Краснополянского и часть Луговского кладбищ позволят организовать их надлежащее содержание и обслуживание.

«Считаю, что это действительно значимые изменения. И еще один шаг в сторону развития нашего округа», — написала в своем телеграм-канале глава муниципалитета Анна Кротова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.