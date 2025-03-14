В Солнечногорске завершены демонтажные работы в здании «Ложковской школы»

В поселке Майдарово Солнечногорска продолжаются работы по капитальному ремонту корпуса «Ложковской школы». Рабочие завершили демонтаж внутренних конструкций и приступили к общестроительным работам. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Обновление корпуса школы проводится в рамках госпрограммы Московской области за счет средств бюджета. На объекте площадью 1 649 кв. м задействовано 18 рабочих. Завершен демонтаж внутренних конструкций. Ведется устройство штукатурки, монтаж инженерных сетей, фасадные работы.

До начала работ помещения школы находились в неудовлетворительном состоянии — все инженерные и сантехнические системы требовали замены, а вентиляция — модернизации. В здании заменят все инженерные системы, модернизируют системы связи и видеонаблюдения, оповещения о пожаре, охранной сигнализации. Проведут фасадные, кровельные работы, на первом этаже обустроят входную зону. Также обновят мебель и благоустроят территорию.

Обновленный корпус «Ложковской школы» откроется 1 сентября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.