В Солнечногорске зафиксировали рекордный рост стоимости участка на торгах

С 19 по 23 мая комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с региональным центром торгов проведено 89 аукционов по земельно-имущественным торгам. На прошлой неделе рекордной стоимостью лота на торгах стала сумма 3,5 млн рублей. Самая высокая финальная цена была зафиксирована на аукционе по продаже участка для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в городском округе Солнечногорск. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Одним из эффективно реализованных стал аукцион по аренде земельного участка площадью 7,75 соток для индивидуального жилищного строительства. Данный объект расположен в городском округе Солнечногорск в деревне Льялово. Стартовая цена ежегодной арендной платы начиналась от 860 978,5 руб. / в год. В аукционе приняло участие 6 претендентов. В ходе торгов итоговый размер годовой аренды увеличился в 4 раза и составил 3 547 230,9 руб. / в год.

Найти участок или помещение в Московской области можно на региональном едином портале торгов ЕАСУЗ. Здесь пользователям предоставляется возможность выбрать участки по расположению, площади, цене, формату приобретения: аренда или продажа, а также построить маршрут от понравившегося участка до ближайшей аптеки, магазина, салона красоты или кинотеатра.

Также в телеграмм-канале комитета по конкурентной политике Московской области@konkurenTEAM регулярно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, какие торги проводятся в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги и как подать заявку для участия в аукционах.

В Московской области создан комитет по конкурентной политике для реализации госполитики в сферах формирования конкурентной среды на территории региона, а также организации и проведения иных конкурентных процедур. Он также необходим для формирования, функционирования и развития в Подмосковье контрактной системы в сфере закупок, формирования и обеспечения функционирования областной единой торговой площадки.