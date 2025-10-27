В Солнечногорске вскоре откроют новый логистический кластер компании «Мультиколд»

На территории логистического хаба группы компаний «Мультиколд» в городском округе Солнечногорск готовится к открытию новый производственно-складской комплекс. Ввод в эксплуатацию запланирован на IV квартал 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

«Московская область поставляет товары агропрома в более чем 80 стран мира и планомерно увеличивает объемы отгрузок. На сегодняшний день Подмосковье входит в тройку ведущих регионов России по стоимостному объему экспорта продукции АПК, поднявшись в этом году с четвертого места на третье. Кроме этого, регион занял первое место в стране по средней цене за тонну экспортируемой продукции, опередив Камчатский край. Мы планируем усиливать экспортный потенциал, в том числе благодаря активному развитию инфраструктуры, логистических кластеров, терминальных комплексов. Для экономики региона и страны в целом важно наращивать площади логистических центров, для увеличения отгрузочных мощностей, тем самым укрепляя роль агрохаба Центрального федерального округа», — отметил министр сельского хозяйства Московской области Сергей Двойных.

Строительство новых объектов вносит значительный вклад в развитие агропромышленного и логистического комплекса Подмосковья. Новое производственно-складское помещение мощностью 45 336 паллетомест станет частью крупного логистического кластера. Это уже четвертый объект, возводимый предприятием «Мультиколд». В 2024 году компания ввела в эксплуатацию третий производственно-складской комплекс, а для дальнейшего расширения мощностей ей были выделены дополнительные земельные участки.

«Общий объем инвестиций в создание логистического хаба превысит 10 миллиардов рублей. Проект предусматривает создание более 500 новых рабочих мест. После выхода на полную мощность в 2027 году кластер будет способен обрабатывать до 2,9 млн тонн грузов в год и станет значимым экспортным хабом, ориентированным на поставки сельскохозяйственной и иной продукции в КНР, Иран, страны СНГ и Юго-Восточной Азии», отметил акционер группы компаний «Мультиколд» Малхаз Аллазов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе уже открыли и планируются к запуску различные автоматизированные склады.

«Могу сказать, что на сегодня у нас четыре ведущие компании по робототехнике — это пока не гуманоиды, нам гуманоиды, может быть, и пока не к спеху: есть с кем пообщаться и дома, и на работе. А вот автоматизированные системы — мы их уже видим и в Раменском, и в Электростали, и в Ленинском, и, наверное, в любом другом городском округе. Огромное количество мигрантов используется в логистическом бизнесе, распредцентры. <…> В Подольске мы открыли автоматизированный склад», — рассказал Воробьев.