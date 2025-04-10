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В Солнечногорске возводят детский сад на 250 мест

В Солнечногорске возводят детский сад на 250 мест в поселке Поварово. Строители уже работают на третьем этаже: монтируют арматурный каркас стен и заливают монолитные бетонные конструкции, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Объект проверили первый заместитель главы городского округа Александр Кузьмин и замглавы Александр Сорокин.

По проекту это будет трехэтажное здание площадью почти 4 тысячи кв. метров. Внутри предусмотрены колясочная, мед- и пищеблок, групповые ячейки, кабинеты логопеда и психолога, залы для музыки и физкультуры, административные и подсобные помещения.

В настоящее время подрядчик «Агрострой» на 87% выполнил монолитные работы, укладывает наружные стены и перегородки, устраивает ливневку. На месте трудятся 43 специалиста и 10 единиц техники.

«Работы идут в графике. Уверен, что они будут закончены в срок. Дети и родители очень ждут этот важный социальный объект», — отметил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Кузьмин.

Строят детсад за счет бюджета Подмосковья по госпрограмме. Его планируют сдать в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.