В Солнечногорске снесли полуразрушенное сельскохозяйственное сооружение

В городском округе Солнечногорск, вблизи деревни Муравьево, ликвидирован объект нежилого назначения — здание бывшего коровника, находившееся в аварийном состоянии. Демонтаж был проведен в рамках работ по ликвидации недостроев, самостроев, а также аварийных объектов на территории Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Одноэтажное кирпичное здание общей площадью порядка 3 000 квадратных метров располагалось вблизи автомобильной дороги межмуниципального значения «М-10 «Россия» — Болдино — Шахматово». Сельскохозяйственное сооружение изначально принадлежало совхозу, а впоследствии перешло в частную собственность. Со временем здание перестало использоваться по назначению, было заброшено и пришло в полуразрушенное состояние. В августе текущего года новый собственник земельного участка провел комплекс работ по сносу аварийного сооружения.

В настоящий момент территория освобождена от застройки и расчищена от строительного мусора.

Всего в городском округе Солнечногорск выявлено 437 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день снесен, достроен и приведен в соответствие с требованиями действующего законодательства 271 объект, что составляет 62% от общего количества. Работа в этом направлении продолжается.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что на территории Московской области количество заброшенных и недостроенных зданий уменьшилось на 70%. По его словам, еще есть на виду такие здания, которые уродуют города. Нужно не просто добиваться судебных решений по ним, а сносить.

«Там должны рождаться парки, скверы или то, на что есть запрос у наших жителей», — сказал Воробьев.