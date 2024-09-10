В Солнечногорске продолжается капремонт кровли дома № 9 по улице Вертлинская

В г. о. Солнечногорск продолжается реализация региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. Сейчас специалисты строительной компании «Лидер-Строй» выполняют работы в доме № 9 по улице Вертлинская, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На объекте задействовано 8 человек. Работы по капитальному ремонту плоской кровли выполнены на 55%.

«В рамках программы здесь уже провели демонтаж кровли, устройство защитного гидроизоляционного слоя и укладку утеплителя. Сейчас рабочие проводят работы по укладке армирующий сетки и цементно-песчаной стяжки. Всего в этом году в городском округе Солнечногорск проведем капитальный ремонт в 87 многоквартирных домах. Из них капремонт кровли выполнят в 32», — прокомментировал начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации г. о. Солнечногорск Владимир Щур.

Ознакомиться с адресной программой капремонта многоквартирных домов Московской области жители могут на интерактивной карте фонда капремонта: www.fkr-mosreg.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.