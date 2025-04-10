В Солнечногорске продолжается капитальный ремонт школы на 300 мест

В Солнечногорске идет капитальный ремонт основного здания Поваровской школы на 300 мест. Его планируют закончить к сентябрю, чтобы ученики начали учебный год в комфортных условиях, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Процесс проинспектировали первый заместитель главы городского округа Александр Кузьмин и замглавы Александр Сорокин.

Подрядчик «Техпромстрой-13» завершил демонтаж и установил окна, на 62% выполнил кровельные работы и на 42% — общестроительные: устройство полов, штукатурку, гидроизоляцию стен. Специалисты приступили к фасаду. На объекте задействованы 24 рабочих и инженерно-технических работников.

«Подрядчик выполняет все работы в графике. Очень приятно видеть его качественное отношение. Материалы доставляют вовремя. Договорились, чтобы держали темпы. Наша задача — к 1-му сентября открыть школу для детей», — рассказал первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Кузьмин.

В ходе капремонта в здании 1957 года постройки общей площадью 1 728 кв. м заменят системы отопления, вентиляции и канализации, обустроят входную группу, проведут кровельные и внутренние работы, отремонтируют фасад. Помещения приведут к современным образовательным стандартам, оснастят новым оборудованием и мебелью, благоустроят территорию.

Работы ведут за счет бюджета Московской области.

Всех учеников на время разместили в новом корпусе. Современный учебный центр открыли в 2024 году по нацпроекту «Образование». Они учатся в одну смену.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.