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В Солнечногорске построят детский сад на 300 мест

В поселке городского типа Голубое в Солнечногорске возведут детский сад на 300 мест. Контракт на строительство заключен с ООО «Новая строительная компания ВСК», сообщает пресс-служба администарции горокруга.

Подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовит проектную документацию и построит детский сад общей площадью 3,9 тыс. кв. метров. Также он поставит все необходимое оборудование.

Дошкольное учреждение будет рассчитано на 12 групп, включая ясельную. В здании обустроят залы для музыки и физкультуры, помещения для творчества, медицинский и методический кабинеты, кабинет логопеда, пищеблок, пост охраны и колясочную.

На территории установят детские площадки с теневыми навесами для каждой группы, малые архитектурные формы, проведут благоустройство, освещение и озеленение.

«Этот садик строится при поддержке губернатора Андрея Воробьева в рамках госпрограммы и нацпроекта «Молодежь и дети», а значит — с соблюдением всех стандартов качества и комфорта для наших малышей», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Работы будут идти по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

Открытие детского сада запланировано на 2027 год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.