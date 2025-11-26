В Солнечногорске построили демонстрационный корпус оборудования водоочистки

Завершено строительство производственно‑демонстрационного корпуса российского производителя водоочистного оборудования в Солнечногорске. Главгосстройнадзор Московской области проверил объект и выдал заключение о соответствии проекту. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

После ввода в эксплуатацию новая производственная площадка укрепит позиции Подмосковья как центра инновационных экологических решений и создаст свыше 100 новых рабочих мест для местных жителей. Инвестиции в проект составили 320 млн рублей.

Площадь демонстрационного корпуса составляет 1,9 тыс. кв. м. Здесь будут монтировать электронику и автоматику для очистных сооружений, программировать компоненты и демонстрировать готовую продукцию: флотаторы, отстойники, нефтеотделители, фильтры и другое оборудование.

Реализацию проекта сопровождал Центр содействия строительству при Правительстве Московской области.

В прошлом году Главгосстройнадзор Подмосковья выдал заключение о соответствии (ЗОС) на здание сборочного цеха № 3. В цехе собирают оборудование для подготовки питьевой воды и очистки ливневых, хозяйственно‑бытовых и промышленных сточных вод (до 200 единиц готовой продукции за год).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа с очистными сооружениями в Московской области продолжается, она ведется на протяжении длительного периода, она ведется в рамках нацпроекта.

«Это большая программа, которая также на протяжении длительного периода реализуется на территории всей страны, и в Подмосковье, в частности», — сказал Воробьев.