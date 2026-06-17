Депутаты проверили безопасность лагерей в Богородском округе

Проверку летних лагерей дневного пребывания провели депутаты в Богородском округе. Они оценили условия отдыха, питание и соблюдение санитарных норм, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Депутаты совета депутатов Богородского городского округа Владимир Козынченко и Олег Кобляков вместе с представителями родительского сообщества осмотрели несколько пришкольных лагерей. Особое внимание уделили организации питания, санитарному состоянию помещений, наличию медицинских кабинетов и готовности игровых и спортивных зон. Родители оценили условия с точки зрения повседневного пребывания детей — от качества меню до исправности оборудования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т.д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.