Подмосковное БТИ завершило обмеры МФК в Санкт-Петербурге

Специалисты Люберецкого филиала БТИ Московской области завершили полевой этап обмеров многофункционального комплекса площадью более 50 тыс. кв. метров в Приморском районе Санкт-Петербурга. Работы заняли две недели, по их итогам подготовят технический паспорт и технический план объекта, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Общая площадь 13-этажного комплекса превышает 50 тыс. кв. метров. В здании расположено более 1 тыс. апартаментов, двухуровневые помещения с панорамным остеклением, а также подземный паркинг, рестораны и фитнес-центр. Значительный объем и сложная конфигурация потребовали высокой точности измерений.

В течение двух недель кадастровые инженеры фиксировали геометрию помещений, перепады высот, оконные и дверные проемы, расположение коммуникационных узлов и конфигурацию лестничных маршей. На участках сложной формы специалисты применяли лазерное сканирование и электронные тахеометры, что позволило минимизировать погрешности и получить точные данные по всем уровням здания.

После завершения полевого этапа начинается камеральная обработка материалов. По ее итогам подготовят технический паспорт и технический план, необходимые для оформления прав и ввода объекта в эксплуатацию. В ведомстве отметили, что сотрудничество с заказчиком продолжается не первый год и распространяется на проекты в разных регионах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что благодаря центру содействия строительству в Подмосковье ввели в эксплуатацию 5 млн кв. метров коммерческих помещений.

«Мы с 3,8 млн кв. метров ушли на 5 млн кв. метров введенных в эксплуатацию коммерческих площадей. Все это благодаря более гибкому отношению к тем, кто обращается к нам за помощью. Это говорит о том, что при желании и готовности к трансформации мы достигаем результатов в каждом направлении», — сказал Воробьев.