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В Ногинске прошел этап семейного фестиваля по финансам

Муниципальный этап Всероссийского семейного фестиваля сбережений и инвестиций прошел в Ногинске Богородского округа. Семьи-участники проверили знания по финансовой грамотности в формате интеллектуальных испытаний, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Фестиваль организовал Звенигородский филиал Финансового университета при правительстве РФ при поддержке регионального центра финансовой грамотности Московской области и корпоративного университета развития образования. Вместо лекций участникам предложили практические задания.

Семьи прошли три испытания: отличали достоверную информацию от финансовых мифов, подбирали страховую защиту от жизненных рисков и оценивали перспективность различных активов. Участники анализировали, какие вложения могут принести прибыль, а какие связаны с убытками.

По итогам соревнований золото завоевала семья Тереховых из школы № 28, серебро получила семья Таранец из школы № 10, бронза досталась семье Тундиных из центра образования «Богородский». Победители представят округ на региональном этапе: 20 июня семья Тереховых выступит от Богородского округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.