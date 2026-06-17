В Дмитровском округе завершили газификацию деревни Старо

Деревню Старо в Дмитровском муниципальном округе полностью подключили к газу после почти десяти лет ожидания. В 2024 году населенный пункт включили в губернаторскую программу, а в конце прошлого года завершили строительно-монтажные работы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Газопровод протяженностью 4964 метра построило АО «Мособлгаз». В деревне насчитывается 215 домовладений, 93 собственника выразили желание подключиться к газу, 28 уже подали заявки. Вячеслав Кондрацкий стал одним из первых жителей, в дом которого пришло «голубое топливо». В торжественном пуске газа приняли участие депутат Госдумы Денис Кравченко, глава округа Михаил Шувалов и директор филиала «Север» АО «Мособлгаз» Сергей Максименко.

«Первый раз мы обратились по вопросу газификации в 2017 году, но по параметрам ни в одну программу не проходили. В 2024 году требования изменили, и нас включили. Теперь жители постепенно получают газ», — рассказал Вячеслав Кондрацкий.

Он отметил, что раньше дом отапливали дизелем и дровами, а зимой расходы достигали 40 тысяч рублей в месяц. По словам Михаила Шувалова, с подключением газа затраты на отопление, подогрев воды и приготовление пищи существенно сократятся, а жители избавятся от тяжелого физического труда.

В рамках программы социальной газификации в Дмитровском округе построено 4892 газопровода, выполнено 6287 вводов и заключено 7199 договоров. С 2021 по 2024 год возвели 188 км распределительных сетей, в 2025 году — еще 135,98 км и ввели в эксплуатацию 131 газопровод.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев подчеркнул важность программы социальной газификации, которая пришлась по душе многим жителям Подмосковья.

«Вы знаете, что это президентский проект и это, я позволю себе сказать, маленькое чудо очень пришлось по душе нашим жителям. Московская область самая большая по количеству домовладений», — сказал Воробьев.