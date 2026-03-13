В Солнечногорске Подмосковья построят сервисный центр для генераторов

Производственное здание для обслуживания и ремонта дизель-генераторов строят в городском округе Солнечногорск. После ввода в эксплуатацию центр сможет ежегодно обслуживать до 64 установок и ремонтировать еще 16 единиц аварийного электроснабжения, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Новый сервисный центр предназначен для обслуживания дизель-генераторных установок, которые обеспечивают резервное питание больниц, предприятий и объектов инфраструктуры. Общая площадь здания составит около 3,4 тыс. квадратных метров. Проект предусматривает переменную этажность — от одного до трех этажей, а также размещение производственных помещений и административно-бытового блока для сотрудников.

Надзор за строительством ведет Главгосстройнадзор Московской области. Инспекторы проверили ход работ. Строительная готовность объекта достигла 36%: на площадке завершены работы по устройству котлована и фундамента, продолжается монтаж металлоконструкций и сэндвич-панелей.

Строительство началось в августе 2025 года. Завершить работы застройщик — компания «Энергосервис» — планирует к концу ноября 2026 года.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что если раньше традиционно заводы и предприятия на территории Подмосковья строились по 2-3 года, то сейчас инвесторы часто строят эти объекты за 12-18-20 месяцев. Это хороший темп.

В первую очередь такие высокие темпы губернатор связывает с легким процессом оформления документов на строительство под бизнес. В регионе этот процесс максимально оцифрован — все можно сделать онлайн.