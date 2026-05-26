В Солнечногорске Подмосковья достроили детский сад на 250 мест

Детский сад на 250 воспитанников полностью построили в поселке Поварово городского округа Солнечногорск. Главгосстройнадзор выдал заключение о соответствии объекта проекту по итогам проверки, первые дети придут сюда летом 2026 года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Первый этап строительства завершили в феврале 2026 года. Тогда возвели здание площадью почти 4 тыс. квадратных метров. После этого объект полностью оснастили оборудованием, в том числе техникой для пищеблока и медицинского кабинета, а также завершили благоустройство территории.

В детском саду оборудованы групповые помещения с обеденными, игровыми и спальными зонами, санузлами и раздевалками, а также музыкальный зал. На улице установили теневые навесы, малые архитектурные формы и игровые комплексы для прогулок в любую погоду.

Это третий детский сад в активно развивающемся поселке Поварово. Новый объект позволит сократить дефицит мест в дошкольных учреждениях и избавит родителей от необходимости возить детей в соседние населенные пункты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.