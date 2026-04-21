В Солнечногорске отремонтируют подъезды дома на улице Лесной

Содержание дома № 9 на улице Лесной проверили 20 апреля в Солнечногорске. Заместитель главы округа Леонид Степанов вместе с представителем управляющей компании осмотрел территорию и подъезды, по итогам принято решение расширить план ремонта, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ходе проверки замглавы Леонид Степанов и представитель управляющей компании оценили состояние прилегающей территории, входных групп и подъездов. Выявленные замечания передали в работу.

Начальник участка «УК Креатив» Ирина Казанская сообщила, что в 2025 году в доме отремонтировали два подъезда, а работы еще в двух запланированы на 2026 год. Во время обхода Степанов предложил скорректировать планы и привести в порядок все оставшиеся подъезды.

«Переговорил с руководством, чтобы обязательно скорректировали планы. Предложил отремонтировать все четыре оставшиеся подъезда, так как состояние в пятом и шестом подъездах удручающее: они требуют ремонта, штукатурки и покраски», — сказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Леонид Степанов.

Кроме того, комиссия выявила отсутствие дверных доводчиков и актуальной информации на стендах. Управляющая организация обязалась устранить эти недочеты в течение трех дней.

«В кратчайшие сроки повесим дополнительные информационные доски в каждый подъезд. Далее планируем продолжить ремонт в этом доме. Все недочеты учтены, взяли их в работу и все будет выполнено», — прокомментировала Ирина Казанская.

Проверки содержания многоквартирных домов в округе проходят ежедневно, с участием заместителя главы — еженедельно.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть в состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.