В Солнечногорске открылось новое здание городской прокуратуры

Новое двухэтажное здание городской прокуратуры открылось на улице Военный городок в Солнечногорске. Площадь объекта превышает 1 тыс. кв. м, строительство завершили раньше срока, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Здание городской прокуратуры в Солнечногорске построили в рамках государственной программы. Новый объект в два раза больше прежнего и оснащен современной инфраструктурой.

В здании предусмотрены зал заседаний, комната для приема граждан, архив и помещения для работы с документами. Для удобства посетителей благоустроили прилегающую территорию и организовали парковку, включая места для маломобильных граждан.

«Строительство таких объектов создает качественно новые условия как для работы ведомства, так и для обращения граждан», — рассказал министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

Работы завершили на несколько месяцев раньше запланированного срока.

