В Солнечногорске откроют новый ФАП

Завершено строительство нового фельдшерско-акушерского пункта в поселке Жуково г. о. Солнечногорск. Ведется пусконаладка инженерных сетей, расстановка мебели и технологического оборудования. Об сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы проведены в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета.

Общая площадь одноэтажного здания составляет 200 кв. метров. В нем разместились кабинеты врачей, смотровая, процедурная, прививочный кабинет, стерилизационная комната, аптечный пункт, палата для пациентов и помещение для персонала.

На прилегающей территории появилось парковочное пространство, места для отдыха. Выполнено комплексное озеленение территории.

ФАП в Жуково будет обслуживать около 1 500 жителей, принимая в смену 36 человек и предоставляя им квалифицированную медицинскую помощь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.