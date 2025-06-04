В Солнечногорске началось строительство нового завода

В Солнечногорске дан старт масштабному проекту — приступили к строительству завода компании «Гормаш Глобал», которая специализируется на разработке и производстве горно-шахтного оборудования (проходческие комбайны, очистные комплексы, буровые установки и т. д.). Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Ранее соглашение о строительстве завода на Петербургском международном экономическом форуме подписали губернатор Московской области Андрей Воробьев и основатель–учредитель, коммерческий директор ООО «Гормаш Глобал» Алексей Каширский. Для строительства предприятия было предоставлено в аренду два земельных участка по льготной ставке за 1 рубль в год.

«В перспективе ожидается создание более 1 000 новых рабочих мест для жителей Солнечногорска и округа. Первую очередь строительства планируется завершить к 2027 году, здесь будет производиться около 500 единиц техники в год», — отметил первый заместитель главы г. о. Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Расширение производственных мощностей позволит увеличить выпуск современной и конкурентоспособной продукции — шахтных самосвалов грузоподъемностью до 50 тонн, погрузо-доставочных машин на 20 тонн, буровых установок различного профиля и вспомогательного оборудования.

Нужно делать все для того, чтобы в Московской области появлялись новые предприятия, сообщил ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Спасибо бизнесу и всем, кто отвечает за газ, электричество, сети, предоставление земли. <…> К экономике каждый из нас должен быть причастен и делать все для того, чтобы предприятия появлялись новые», — подчеркнул Воробьев.