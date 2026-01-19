В Солнечногорске начали поставлять мебель в новый детский сад на 250 мест

В поселке Поварово Солнечногорска завершается строительство детского сада на 250 мест, подрядчик приступил к поставке мебели и оборудования, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В поселке Поварово Солнечногорска подходит к завершению строительство современного детского сада на 250 мест. Проект реализуется в рамках государственной программы Подмосковья и финансируется из регионального бюджета.

Министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский сообщил, что чистовая отделка помещений завершена на 97%, ведется пусконаладка инженерных сетей. Подрядчик начал поставку мебели и оборудования. Сдать объект планируется в первом квартале 2026 года.

Трехэтажное здание площадью 4 тыс. кв. м рассчитано на 10 групп для детей от полутора до семи лет, включая одну группу для малышей до трех лет. В саду разместят музыкальный и спортивный залы, медицинский блок, кабинеты для логопеда и психолога, а также пищеблок полного цикла.

Территорию благоустроят, оборудуют игровые площадки с теневыми навесами и современными спортивными комплексами. Открытие детского сада для жителей поселка Поварово запланировано на первую половину 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе построят еще 16 школа и 9 детских садов. Кроме того, в каждом округе реализуется президентская программа капитального ремонта.

«В работе сейчас — 132 учреждения образования, обновим 58 школ и 40 детских садов, остальные — в следующем. А на 2026 год в программу у нас заявлено свыше 150 объектов. Сейчас мы стали строить меньше учебных заведений, делаем акцент на капремонте. Все школы — и новые, и те, которые модернизируем — имеют у нас единый стандарт. Это и цветовая гамма, и мебель, и все, что касается интерьеров, наполнения», — заключил губернатор.