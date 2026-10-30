В Солнечногорске начали остеклять лоджии дома, пострадавшего от БПЛА

Подрядчик приступил к остеклению лоджий дома № 30 на улице Банковской в Солнечногорске после восстановления теплового контура. Комплекс восстановительных и отделочных работ планируют завершить к 15 ноября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Заместитель главы Солнечногорска Никита Иванов проверил ход восстановления дома № 30 на улице Банковской, пострадавшего при атаке БПЛА. Подрядчик фонда капитального ремонта Московской области ООО «Прогресс» привлек дополнительные бригады.

Строители восстановили кирпичную кладку, залили новую плиту перекрытия взамен разрушенной, выполнили работы по внутреннему перекрытию между 7-м и 8-м этажами и армированию плиты. Ремонт инженерных сетей позволил возобновить подачу тепла по ранее отключенным стоякам. В поврежденных квартирах продолжается отделка.

В доме остеклили жилые помещения и места общего пользования — лифтовые холлы, лестничные клетки и коридоры. После восстановления теплоснабжения подрядчик перешел к лоджиям.

По словам Иванова, первоочередной задачей было закрыть тепловой контур пострадавшего дома, а затем приступить к монтажу окон в соседних зданиях. Сейчас остекление ведут в домах № 26 на улице Банковской, № 35 на улице Баранова и № 11 на улице Военный городок. Работы идут по утвержденному графику.

«Фонд капитального ремонта Московской области планирует завершить все мероприятия в срок, и мы этому содействуем на каждом этапе. Благодарим жителей за понимание и терпение в период проведения масштабных восстановительных работ», — отметил Никита Иванов.

Завершение работ намечено на 15 ноября. Администрация горокруга постоянно контролирует их проведение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.