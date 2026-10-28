В Солнечногорске начали капремонт детского сада «Елочка»

Капитальный ремонт детского сада № 27 «Елочка» стартовал в поселке Поварово городского округа Солнечногорск. Рабочие вышли на площадку 20 октября 2026 года, завершить обновление планируют в 2027 году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Детский сад № 27 «Елочка» в поселке Поварово передали подрядчику для капитального ремонта. Площадь здания составляет 1 715,7 кв. м.

Подрядчик выполнит полный комплекс работ: демонтаж, монтаж инженерных систем, ремонт фасада и кровли, благоустройство территории. Сейчас на площадке работают 31 рабочий и два инженерно-технических специалиста, задействованы две единицы техники. Строители демонтируют полы, потолки, окна, двери, сантехническое оборудование и кровлю.

Ремонт финансируют из бюджета Московской области в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Семья». Завершение работ запланировано на 2027 год.

Национальный проект «Семья» - это поддержка российской семьи на каждом этапе: от рождения и воспитания детей до заботы о людях старшего поколения. В рамках него можно оформить выплаты, взять льготную ипотеку, вести интересную жизнь в любом возрасте, при необходимости получать уход — и многое другое.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.