В Солнечногорске капитально отремонтируют школу к новому учебному году

В корпусе «Майдарово» Ложковской средней общеобразовательной школы г. о. Солнечногорск проходит капитальный ремонт. Подрядчик завершает демонтаж и приступает к черновым и электромонтажным работам, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Площадь двухэтажного здания 1984 года составляет 1 649 кв. метров. Помимо школы, внутри располагается детский сад.

Во время капремонта заменят коммуникации: отопление, водоснабжение, канализацию, вентиляцию и кондиционирование, — модернизируют системы связи, видеонаблюдения, пожарной безопасности и охранной сигнализации, обновят кровлю и фасад, обустроят современную входную зону.

Работы проверил замглавы округа по архитектуре и строительству Александр Сорокин.

«В поселке Майдарово в том году приступили к работам по капитальному ремонту школы и детского сада. Они находятся в одном здании. Сейчас на объекте работы по демонтажу практически завершены. Приступили к черновым работам, выходит бригада электромонтажников. Бригада сантехников и бригада, которая будет выполнять работы по замене труб отопления, будет примерно через месяц, в конце отопительного сезона, чтобы не размораживать здание. Сроки соблюдаются», — рассказал Сорокин.

Кроме того, образовательное учреждение оснастят новым оборудованием.

Ремонт ведут по госпрограмме «Строительство и ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет бюджета Московской области. Завершить его планируют в августе 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.