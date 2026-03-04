В Солнечногорске достроили детский сад на 250 мест в Поварово

Строительство детского сада на 250 воспитанников завершается в поселке Поварово городского округа Солнечногорск. Учреждение, возведенное по госпрограмме Московской области, планируют открыть в первой половине 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Трехэтажное здание площадью около 4 тыс. кв. метров находится на завершающей стадии готовности. В помещениях ведутся отделочные работы, специалисты устанавливают мебель и оборудование, художники оформляют интерьеры.

Детский сад рассчитан на детей от 1,5 до 7 лет. В нем оборудованы 10 групп, в том числе ясельная на 20 мест. Также предусмотрены кабинеты логопеда и психолога, музыкальный и спортивный залы, медицинский блок и пищеблок.

На прилегающей территории обустроены игровые площадки с теневыми навесами и спортивными комплексами. После открытия учреждение примет 250 воспитанников.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.