В школе округа Воскресенск провели замену оконных блоков

В здании школы «Траектория успеха», расположенном на улице Школьной села Ашитково, произведен текущий ремонт: деревянные оконные блоки заменены на блоки из ПВХ профиля, сообщает пресс-служба администрации горокруга Воскресенск.

Ремонтные работы проводились с учетом всех необходимых стандартов и требований безопасности.

Современные окна придали эстетический вид зданию и внутри, и снаружи, обеспечили безопасность участников образовательного процесса. Это заметно снизит расход теплоэнергии, а также затраты на ремонт и утепление старых оконных блоков. Такие изменения позволят улучшить теплоизоляцию и обеспечить более комфортные условия для обучения и работы.

Это важный шаг в обновлении инфраструктуры учебного заведения, который способствует созданию благоприятной образовательной среды. Учащимся и педагогам еще предстоит оценить все преимущества новых окон ПВХ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.