В школе № 9 Серпухова проводится капитальный ремонт

На данный момент в школе № 9 Серпухова подрядчик демонтирует внутренние конструкции, идут подготовительные работы к отделке, ведутся проектные работы. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Образовательное учреждение построено в 1968 году. За 56 лет износ превзошёл нормативные показатели. Будут полностью обновлены все инженерные системы, потолки и стены, старые деревянные полы заменят на современные материалы. Обновится и цвет фасада.

Учебный процесс для 1116 учащихся организован в две смены и реализуется в полном объеме. В 2020 году по губернаторской программе на территории школы появилась пристройка для начальных классов. Сегодня получать знания во второй корпус приходят ученики 1-5 классов, а 6-11 классы посещают занятия в школе № 13.

День знаний в 2025 году ребята встретят в новой, современной школе, отвечающей всем стандартам и требованиям. Также в текущем году капремонт по президентской программе проводим в школах № 1, № 2, № 6, № 17.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.