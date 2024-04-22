В школе № 5 Солнечногорска рабочие завершили демонтаж внутренних конструкций

сегодня в 16:23

В Солнечногорске продолжается капремонт школы № 5. Рабочие завершили демонтаж внутренних конструкций, об этом сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Работы проводятся в рамках президентского проекта по капитальному ремонту объектов образования.

«На площадке на улице Дзержинского трудятся 35 рабочих и 3 единицы техники. Демонтажные работы в здании школы завершены. Строители приступают к монтажу металлических балок перекрытия первого этажа, подготовке стен под штукатурку, ведут усиление оконных проемов, электромонтажные работы», — уточняется в сообщении.

В рамках проекта работ подрядчик проведет ремонт внутренних помещений школы, заменит окна и двери, инженерные сети и сантехническое оборудование, обновит кровлю и фасад здания, благоустроит прилегающую территорию. В школу будет поставлена новая мебель и оборудование.

Открытие обновленного учреждения запланировано на 1 сентября 2024 года.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.