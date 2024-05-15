сегодня в 17:22

В школе № 3 в Щелково продолжается капитальный ремонт

На улице Комсомольская в подмосковном Щелково продолжается капитальный ремонт здания МАОУ «Средняя школа № 3». Строители приступили к демонтажу кровли, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

Работы осуществляются в рамках госпрограммы и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

«На объекте 65 рабочих, которые ведут демонтажные работы по замене кровли здания и обновление фасада, а также монтаж внутренних инженерных сетей, и 2 единицы техники», — добавили в министерстве.

Здание школы построено в 1970 году. Его общая площадь составляет 4 423 кв. метров.

В рамках проекта капремонта здания будут приведены в порядок фасады, кровля и внутренняя отделка, проложены инженерные коммуникации, а также проведено благоустройство территории. В классы поставят новую мебель и учебное оборудование.

Открытие обновленной школы запланировано на 1 сентября 2024 года.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.