В школе № 3 в Щелково продолжается капитальный ремонт
На улице Комсомольская в подмосковном Щелково продолжается капитальный ремонт здания МАОУ «Средняя школа № 3». Строители приступили к демонтажу кровли, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.
Работы осуществляются в рамках госпрограммы и финансируются за счет средств бюджета Московской области.
«На объекте 65 рабочих, которые ведут демонтажные работы по замене кровли здания и обновление фасада, а также монтаж внутренних инженерных сетей, и 2 единицы техники», — добавили в министерстве.
Здание школы построено в 1970 году. Его общая площадь составляет 4 423 кв. метров.
В рамках проекта капремонта здания будут приведены в порядок фасады, кровля и внутренняя отделка, проложены инженерные коммуникации, а также проведено благоустройство территории. В классы поставят новую мебель и учебное оборудование.
Открытие обновленной школы запланировано на 1 сентября 2024 года.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.
«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.