В школе № 24 подмосковного поселка Монино начался капремонт

В средней общеобразовательной школе № 24 имени Сергея Красовского в поселке Монино начались масштабные работы по капитальному ремонту. Это событие стало важным шагом в обновлении образовательного учреждения, сообщает пресс-служба администрации горокруга Щелково.

Площадь здания составляет почти 2,5 тыс. квадратных метров, и в рамках капитального ремонта планируется провести комплексное обновление всех его элементов. Фасад здания будет полностью реконструирован, входная группа станет более современной и удобной для всех участников образовательного процесса. Особое внимание будет уделено замене кровли и инженерных систем, что обеспечит надежность и комфорт эксплуатации школы на долгие годы. Внутренние помещения также будут обновлены: отделка стен, потолков и полов создаст уютную и функциональную атмосферу.

На данный момент строители уже завершили демонтажные работы, подготовив здание к основному этапу реконструкции. В настоящее время ведутся активные работы по устройству первого слоя утеплителя на фасаде здания. Это важный этап, который обеспечит энергоэффективность и долговечность новых конструкций. Параллельно с этим выполняются штукатурные работы, придающие зданию аккуратный и современный вид. Особое внимание уделяется подготовке к заливке пола на втором этаже, что станет завершающим этапом в формировании основы для дальнейшей отделки и установки мебели.

Одним из ключевых аспектов обновления школы станет оснащение классов новой мебелью и современным оборудованием. Это позволит создать комфортные условия для обучения и развития учащихся. В обновленных классах появятся удобные столы и стулья, интерактивные доски, компьютеры и другие технические средства, необходимые для эффективного образовательного процесса. Также планируется установка современных систем освещения и вентиляции, что обеспечит оптимальные условия для занятий.

Не менее важным этапом станет благоустройство прилегающей территории. После завершения капитального ремонта школа будет окружена ухоженным и современным пространством.

Завершение капитального ремонта школы № 24 в Монино запланировано на 1 сентября 2025 года. К этому дню образовательное учреждение будет полностью готово принять учащихся и педагогов в обновленном и современном виде.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.