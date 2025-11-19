В школе № 21 поселка Загорянский Щелкова начался капитальный ремонт

Во втором корпусе школы № 21 в поселке Загорянский городского округа Щелково начался капитальный ремонт. Образовательное учреждение было построено еще в 1963 году, общая площадь школы составляет 1 210 кв. м. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Специалисты уже приступили к демонтажным работам, теперь здание ждет масштабное обновление. Здесь проведут ремонт кровли, фасада и внутренних помещений, обустроят современные входные группы, проведут замену систем отопления, вентиляции и канализации.

Также в рамках капитального ремонта будет закуплена новая мебель и оборудование, специалисты проведут благоустройство прилегающей территории.

Все работы выполняются в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» нацпроекта «Молодежь и дети» за счет средств регионального бюджета.

Обновленная школа примет учеников 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.