В школе № 21 Подольска ремонт завершат к 1 сентября 2026 года

В школе № 21 Подольска, на проспекте Юных Ленинцев, 90 масштабный ремонт планируют завершить к 1 сентября 2026 года. Сделают полноценную реконструкцию здания, построенного еще в 1963 году. Подрядная организация уже приступила к демонтажным работам, они выполнены на четверть. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В здании обновят фасад и кровлю, полностью заменят сети и сантехническое оборудование на современные инженерные системы. В результате капитального ремонта всех помещений, включая спортивный зал и пищеблок, создадут комфортные пространства. Благодаря комплексному благоустройству вокруг школы появится уютная территория. Безопасность выведут на новый уровень с установкой систем видеонаблюдения и пожарной сигнализации. Полностью обновят мебель и учебное оборудование.

Открытие обновленного корпуса запланировано на начало 2026–2027 учебного года.

Проект реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети» и государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т. д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.