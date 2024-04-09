В школе № 2 Домодедова завершены демонтажные работы

В городском округе Домодедово, в рамках президентской программы, в средней общеобразовательной школе № 2 им. М.Д. Глазова завершились демонтажные работы. Подрядчик приступил к общестроительным работам. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минстроя.

Согласно проекту, строители отремонтируют кровлю и утеплят помещения, входных групп, заменят инженерные сети. Также в здании будут новые окна, полы, стены и потолки, отремонтируют и лестничные марши, а санузлы оснастят современной сантехникой. Будет новая мебель и современное оборудование.

Образовательное учреждение было построено в 1956 году. Ремонт был проведен несколько раз, сейчас школу ждут масштабные изменения. Площадь здания составляет 7,6 тыс. квадратных метров.

«Школа должна быть безопасной. Это одна из самых главных задач, которую поставил президент при капитальном ремонте. Мы постоянно общаемся со строителями. Вместе решаем важные вещи», — отметила директор школы № 2 имени М. Д. Глазова Наталья Редькина.

Территорию школы полностью благоустроят, разместят спортивные и игровые зоны, чтобы ученики могли с пользой проводить время, свободное от учебы.

Пока школа закрыта на ремонт 528 учеников будут переведены в Домодедовскую школу № 7.

Объект планируют открыть 1 сентября 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.