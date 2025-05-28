В школах Серпухова продолжается капремонт по президентской программе
Фото - © фото и видео: пресс-служба г.о. Серпухов
Временно исполняющий полномочия главы Серпухова Алексей Шимко проверил динамику проведения капитального ремонта по президентской программе в школах городского округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Образовательный комплекс им. Владимира Храброго:
- Школа № 6: общестроительная готовность 48,5%, задействовано 70 человек;
- Школа № 17: общестроительная готовность 57%, задействовано 76 человек.
Центр непрерывного образования (школа № 9): готовность составляет 48%, в работе задействовано 80 человек.
Школа современного образования:
- Школа № 1: готовность 64,2%, задействовано 67 человек;
- Школа № 2: готовность 64%, задействовано 73 человека.
В образовательных учреждениях проводится предчистовая отделка — стяжка пола и штукатурка стен. Подрядчик продолжает работы по замене инженерных систем, утеплению и монтажу каркаса фасада, а также кровельные работы. На данный момент в активной стадии подготовка монтажу окон: установка откосов и подоконников.
«По завершении всех основных работ приведем в порядок прилегающую территорию, выполним асфальтирование и озеленение. Поручил подрядчикам не сбавлять темпов, чтобы дети и педагоги встретили День знаний в стенах родных школ», — рассказал временно исполняющий полномочия главы г. о. Серпухов Алексей Шимко.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2025 году в регионе построят еще 16 школа и 9 детских садов. Кроме того, в каждом округе реализуется президентская программа капитального ремонта.
«В работе сейчас — 132 учреждения образования, в 2025-м обновим 58 школ и 40 детских садов, остальные — в следующем. А на 2026 год в программу у нас заявлено свыше 150 объектов. Сейчас мы стали строить меньше учебных заведений, делаем акцент на капремонте. Все школы — и новые, и те, которые модернизируем — имеют у нас единый стандарт. Это и цветовая гамма, и мебель, и все, что касается интерьеров, наполнения», — заключил губернатор.