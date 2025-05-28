В школах Серпухова продолжается капремонт по президентской программе

Образовательный комплекс им. Владимира Храброго:

Школа № 6: общестроительная готовность 48,5%, задействовано 70 человек;

Школа № 17: общестроительная готовность 57%, задействовано 76 человек.

Центр непрерывного образования (школа № 9): готовность составляет 48%, в работе задействовано 80 человек.

Школа современного образования:

Школа № 1: готовность 64,2%, задействовано 67 человек;

Школа № 2: готовность 64%, задействовано 73 человека.

В образовательных учреждениях проводится предчистовая отделка — стяжка пола и штукатурка стен. Подрядчик продолжает работы по замене инженерных систем, утеплению и монтажу каркаса фасада, а также кровельные работы. На данный момент в активной стадии подготовка монтажу окон: установка откосов и подоконников.

«По завершении всех основных работ приведем в порядок прилегающую территорию, выполним асфальтирование и озеленение. Поручил подрядчикам не сбавлять темпов, чтобы дети и педагоги встретили День знаний в стенах родных школ», — рассказал временно исполняющий полномочия главы г. о. Серпухов Алексей Шимко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2025 году в регионе построят еще 16 школа и 9 детских садов. Кроме того, в каждом округе реализуется президентская программа капитального ремонта.

«В работе сейчас — 132 учреждения образования, в 2025-м обновим 58 школ и 40 детских садов, остальные — в следующем. А на 2026 год в программу у нас заявлено свыше 150 объектов. Сейчас мы стали строить меньше учебных заведений, делаем акцент на капремонте. Все школы — и новые, и те, которые модернизируем — имеют у нас единый стандарт. Это и цветовая гамма, и мебель, и все, что касается интерьеров, наполнения», — заключил губернатор.