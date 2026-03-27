сегодня в 12:45

В Шатурском округе Подмосковья капремонт школы выполнили на 20%

Капитальный ремонт средней школы № 2 продолжается на улице Вокзальной, 25, в поселке Черусти муниципального округа Шатура. Готовность объекта составляет 20%, завершить работы планируют к сентябрю 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Здание школы построили в 1957 году. Сейчас на объекте ведутся работы по устройству внутренних перегородок и полов, подрядчик выполняет общестроительные работы.

Капитальный ремонт охватывает все помещения образовательного учреждения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.