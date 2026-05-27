В Шатуре завершили капремонт пищеблока больницы в Рошале

Пищеблок рошальского стационара расположен в отдельном здании на территории больницы. В ходе капитального ремонта специалисты частично заменили инженерные коммуникации, что повысит надежность работы всех систем. Также в помещениях обновили вентиляцию, выполнили кровельные работы и провели внутреннюю отделку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.