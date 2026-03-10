В Шатуре в 2026 году отремонтируют 44 подъезда

Ремонт подъездов в 44 многоквартирных домах запланирован в муниципальном округе Шатура на 2026 год. Работы пройдут в Шатуре, Рошале и поселке Мишеронский по утвержденному плану управления ЖКХ, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Капитальный ремонт проведут в домах по следующим адресам: в Шатуре — ул. Академическая, д. 9 (подъезды 1–6); ул. Жарова, д. 11 (1, 2), д. 27/8 (1), д. 37 (1–4), д. 39 (1–6); ул. Интернациональная, д. 9/16 (1–3); ул. Энергетиков, д. 11 (1, 2), д. 14 (1–4).

В Рошале работы запланированы на ул. Свердлова, д. 20/26 (1–4) и ул. Советская, д. 25 (1–4). В поселке Мишеронский отремонтируют подъезды в домах на ул. Новая, д. 3 (1, 2), д. 8 (1–3) и ул. Советская, д. 48 (1–3).

В 2025 году в округе обновили 11 подъездов в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды». Управляющие компании с привлечением подрядчиков заменили оконные блоки, почтовые ящики и информационные стенды, выполнили покраску стен и потолков, отремонтировали входные группы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что жители оставляют положительные отзывы, особенно если дом отремонтирован при комплексном подходе. По этой теме важен диалог с людьми.

«Следующая тема в продолжение темы управляющих компаний — это работа фонда капитального ремонта. Сегодня будет доклад о программе в целом, о подходах, нюансах. Мы видим и положительные отклики жителей тогда, когда, особенно, дом отремонтирован при комплексном подходе — это, значит, кровля, это, значит, фундамент, сети и желательно фасад. Понятно, что все-таки большинство домов мы ремонтируем фрагментарно, меняя самое насущное, самое необходимое: где-то это кровля, где-то — внутренние коммуникации», — сказал Воробьев.