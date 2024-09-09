В Шатуре снесли жилой дом, находившийся в аварийном состоянии

Мособлархитектурой совместно с органами местного самоуправления и профильными ведомствами продолжается активная работа по выявлению и устранению аварийных зданий, а также объектов незавершенного и самовольного строительства. Так, в городе Шатура было выявлено и демонтировано аварийное строение — расселенный жилой дом № 26, на улице Советская. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

«Многоквартирный жилой дом 1929 года постройки — двухэтажный, деревянный, общей площадью порядка 170 кв. метров. Основные элементы строения находились в плохом состоянии и были частично разрушены. Здание было признано аварийным и включено в перечень для ликвидации, так как представляло угрозу для окружающих и портило внешний облик территории. В рамках реализации муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» было выполнено расселение жильцов 4 квартир, после чего принято решение о сносе. Летом этого года работы по демонтажу были завершены, строительный мусор утилизирован и вывезен», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Дальнейший порядок использования освобожденной территории администрацией городского округа Шатура пока не определен.

Всего на территории городского округа Шатура выявлен 141 объект незавершенного строительства. На сегодняшний день уже снесено, достроено и приведено в соответствие 37 объектов, что составляет 26% от общего количества. Работа в этом направлении продолжается.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что задачей властей Московской области при решении вопросов о ликвидации или окончании возведения недостроя является соблюдение прав всех сторон.

«Все они портят облик города и опасны для жителей. За каждым объектом стоит собственник, его банкротство или другая причина. Наша задача — соблюсти права всех сторон и по каждому недострою вопрос решить», — уточнил Воробьев.