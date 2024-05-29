В Шатуре реализован на торгах самый бюджетный участок за неделю

За неделю, с 20 мая по 24 мая 2024, года в Московской области состоялось 155 аукционов по земельно-имущественным торгам, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Самый бюджетный земельный участок в аренду для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) площадью 20 соток был реализован в г. о. Шатура, д. Красная. В аукционе приняли участие 2 претендента. В ходе торгов итоговый размер годовой арендной платы увеличился всего на 589,08 рублей и составил 20 225,08 рублей в год. Начальная цена аренды составляла 19 636 рублей в год.

Случаи, когда стоимость земельного участка на торгах в Подмосковье остается неизменной или повышается незначительно, фиксируются еженедельно комитетом по конкурентной политике. Найти доступные к торгам лоты можно на портале ЕАСУЗ. Для участия в торгах достаточно получить электронную подпись, зарегистрироваться на площадке, внести задаток и подать заявку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что лучшие региональные практики цифровизации тиражируются по всей стране.

«Главная цель „цифры“ — комфортное получение услуг для людей, общение с властью без барьеров, хлопот и волокиты», — пояснил губернатор.