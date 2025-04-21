В Шатуре провели мониторинг хода капитального ремонта в школе № 2

В рамках партийного проекта «Новая школа» и реализации Народной программы партии «Единая Россия» шатурские единороссы и сторонники партии проверили ход капитального ремонта школы № 2 в Шатуре. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Депутат Государственной Думы Геннадий Панин, депутат Московской областной Думы Эдуард Живцов и секретарь местного отделения партии «Единая Россия», глава муниципального округа Шатура Николай Прилуцкий вместе с родителями прошлись по коридорам школы № 2, где идет капитальный ремонт.

После проведенных демонтажных работ школу «собирают» заново. Наполовину заменена кровля, большая часть перегородок восстановлена, ведется оштукатуривание стен в классах и коридорах. Пока ведутся черновые работы. Но уже масштаб работ уже налицо. Также на территории школы построят мини спортивное ядро с волейбольной и баскетбольной площадкой.

«Школа № 2 стала одной из 119 школ в Подмосковье, которые вошли в Народную программу „Единой России“ по кардинальному обновлению. Несмотря на внешнее давление, взятые обязательства и планы развития должны выполняться», — сказал Геннадий Панин.

В планах на школьном дворе будет плац для проведения линеек и других торжеств, озеленена территория и установлено новое ограждение. За школой расположится универсальная спортивная площадка с элементами воркаута.

«В школе № 2 работы идут интенсивно. Это отметили и наши депутаты, и родители учеников», — отметил Николай Прилуцкий.

Школа № 2 станет современным и безопасным местом для обучения, где каждый ученик сможет раскрыть свой потенциал. Улучшение качества обучения и условий труда как для учителей, так и для учеников школы — все это доступно с помощью Народной программы «Единой России».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.