В Шатуре продали с торгов здание бывшей ветамбулатории

Предприниматель приобрел на электронных торгах бывшую ветамбулаторию с участком в поселке Мишеронский округа Шатура за 305 тыс. рублей и планирует открыть гостиницу, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Здание площадью 190,7 кв. м и участок площадью 7967 кв. м на улице Пролетарской, д. 24, в поселке Мишеронский продали в рамках прогнозного плана приватизации имущества региона. Продажа проходила по минимально допустимой цене. Участники подали две заявки, цена лота выросла с 260,9 тыс. до 305 тыс. рублей.

Договор купли-продажи с победителем заключат в ближайшее время. Предприниматель планирует открыть небольшой гостиничный бизнес после изменения вида разрешенного использования здания и участка. Проект может поддержать туристический потенциал округа, создать рабочие места и помочь местной экономике.

Электронные торги организовал комитет по конкурентной политике Московской области. Такой формат обеспечивает равный доступ для потенциальных инвесторов.

«Участие в торгах Подмосковья доступно каждому: прозрачная процедура, электронный формат и равные условия для всех», — рассказали в комитете.

Другие объекты, выставленные на торги, представлены на интерактивной карте единого портала торгов Московской области ЕАСУЗ. Граждане и предприниматели могут следить за судьбой неиспользуемых зданий и участвовать в следующих аукционах.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.