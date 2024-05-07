В Шатуре приступили к строительству котельной для поселка Радовицкий

В Главгосстройнадзор Московской области поступило извещение о начале строительства новой блочно-модульной котельной мощностью 11,9 МВт по адресу: городской округ Шатура, поселок Радовицкий, улица Спортивная, 13. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Заказчиком выступает администрация городского округа Шатура. Котельную строят в рамках реализации программы Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и обращения с отходами» на 2023–2028 гг.

Площадь одноэтажной котельной, согласно проекту, составит порядка 39 кв. метров.

Новую котельную возводят для снабжения теплом и горячей водой жилых домов и социальных объектов поселка Радовицкий. Завершить объект планируют в IV квартале текущего года.

Надзор за строительством данного объекта ведет отдел № 12 Главгосстройнадзора Московской области. Также под надзором 12-го отдела ведомства строятся еще 9 котельных: 2 — в Егорьевске и 7 — в Орехово-Зуеве.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что дополнительно в регионе направят 20 млрд рублей, чтобы привести территории под современные стандарты и модернизировать котельные.

«Деньги у нас заложены — это порядка 20 млрд рублей дополнительно Московская область выделяет на этот год, для того, чтобы такие чувствительные территории, как Подольск, Электросталь, другие территории максимально подвести под самые современные стандарты», — сообщил губернатор региона.

Одновременно модернизируются линии электроснабжения, меняются трансформаторы.