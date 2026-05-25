В Шатуре построят котельную для 50 домов, школы и детсада

Строительство новой котельной ведется в поселке Туголесский Бор муниципального округа Шатура. Объект обеспечит теплом более 50 многоквартирных домов, школу и детский сад, завершить работы планируют в IV квартале 2026 года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Новую блочно-модульную котельную возводят взамен существующей в рамках государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Проект реализуют за счет средств областного и муниципального бюджетов. Мощность будущего источника теплоснабжения составит 10 МВт.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что большая программа по теплу в регионе реализуется во всех городах. Она предполагает три элемента — котельная: большая, средняя и малая, второе — это активная замена изношенных сетей и опрессовка высоким давлением. При низких температурах они представляют собой угрозу для стабильного теплоснабжения.

«Ну и третий элемент — это распределительная сеть. Сам дом и все, что «подходит» к нему, должно быть готово. Эту комплексную работу мы ведем в каждом городском округе. Очень надеюсь, что и строители, и наши инженеры, теплотехники — все, кто вовлечен в сферу ЖКХ, эту ответственность понимают. Мы делаем все, чтобы обеспечить стабильное тепло для наших дорогих жителей», — добавил губернатор.