В Шатуре по нацпроекту построили дом для расселения старого жилищного фонда

Главгосстройнадзор Московской области осуществил проверку завершения строительства многоквартирного жилого дома в поселке Туголесский Бор муниципального округа Шатура. После тщательной инспекции застройщику — администрации округа — выдано заключение о соответствии построенного объекта проектной документации. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Пятиэтажный новострой рассчитан на 74 квартиры и станет домом для 190 жителей округа — семей, живущих ныне в аварийных и ветхих домах улиц Советской, Горького, 1 Мая и Клубной. Дом возведен в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», цель которого — обеспечить россиян комфортным жильем высокого качества.

Во дворе будущих новоселов ждут комфортные зоны отдыха, детская игровая площадка и парковочная зона.

Ранее в Шатуре под надзором Главгосстройнадзора Московской области завершили строительство еще одного дома, предназначенного для переселения граждан из старого жилфонда. Трехэтажный дом на 56 квартир возвели в поселке Радовицкий.

Вся стройка многоквартирных домов в Московской области сопряжена с обязательным расселением ветхого и аварийного фонда, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Где-то нужен более энергичный подход к капитальному ремонту, а где-то у нас есть успехи по расселению, но люди хотят ясности, когда они переедут. Мы эту тему сами поднимаем, говорим о ней. Еще раз подчеркиваю, что вся стройка многоквартирных домов в Московской области сопряжена с обязательным расселением ветхого и аварийного фонда», — сказал Воробьев.