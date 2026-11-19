В Шатуре капитально отремонтировали дом 1959 года постройки

Подрядчики завершили капитальный ремонт дома №24 на Советской улице в поселке Мишеронский муниципального округа Шатура. В здании обновили крышу и заменили перекрытия, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В кирпичном двухэтажном доме 1959 года постройки капитально отремонтировали скатную крышу, заменили межэтажные и чердачные перекрытия.

Работы на кровле охватили более 700 квадратных метров. Рабочие полностью демонтировали старое покрытие из асбестоцементных листов, смонтировали новую стропильную систему и кровлю. Также установили снегозадержатели и ограждение, заменили систему наружного водостока.

Вентиляционные шахты отремонтировали и накрыли новыми зонтами. В доме заменили слуховые окна и установили противопожарные люки. Чердак утеплили минеральной ватой, устроили пароизоляцию, а деревянные конструкции обработали огнебиозащитным составом.

Качество работ на всех этапах контролировали специалисты управления технического надзора капитального ремонта, подведомственного министерству ЖКХ Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.