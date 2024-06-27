В Шаховской снесли аварийное сдание бывшего молокозавода

В рамках масштабной работы по ликвидации объектов незавершенного и самовольного строительства, а также аварийных зданий в рабочем поселке Шаховская был ликвидирован объект нежилого назначения — здание бывшего молокозавода, находившиеся в аварийном состоянии. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

«Аварийное здание предприятия 1969 года постройки — двухэтажное, кирпичное, общей площадью более 240 квадратных метров находилось в непосредственной близости от железнодорожных путей. С течением времени здание перестало использоваться по назначению и было заброшено. Строение пришло в ненадлежащее состояние, были обнаружены повреждения, снижающие несущую способность конструктивных элементов. В августе 2023 года произошла смена правообладателя объекта, после чего, в связи с его аварийным состоянием, непригодностью для дальнейшей эксплуатации и невозможностью восстановления, было принято решение о ликвидации», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

На освободившейся территории собственниками планируется строительство нового комплекса по переработке молока.

Всего на территории городского округа Шаховская было выявлено 48 объектов незавершенного строительства, в том числе аварийных. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие 32 объекта, что составляет порядка 67% от общего количества. Работа в этом направлении будет продолжена.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.